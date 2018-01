Che per la Roma non sia un momento positivo appare evidente dalle difficoltà che il club giallorosso sta incontrando all'interno del rettangolo verde dove la vittoria manca da ben 7 giornate. Che il clima all'interno dello spogliatoio giallorosso sia ai limiti del respirabile è ancor più evidente ascoltando le parole del post-partita sia di Eusebio Di Francesco che dell'ad Gandini.



QUARTO ERRORE DAL DISCHETTO - E pensare che il rigore concesso per fallo di mano di Berszynski avrebbe potuto cambiare l'andamento della gara e ridare serenità a una Roma alla disperata ricerca di un risultato positivo. Invece dal dischetto Alessandro Florenzi ha sbagliato il quarto rigore della stagione (due Perotti e uno Dzeko in Coppa Italia) a dimostrazione che manca anche la lucidità.



MALORE PER IL PADRE - Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a dimostrazione della grande emotività con cui fra i tifosi si sta vivendo questo particolare momento negativo della Roma, al momento dell'errore dal dischetto di Florenzi il padre, presente in tribuna, ha accusato un malore che, fortunatamente per il terzino giallorosso, non ha avuto grosse conseguenze.