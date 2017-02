Il professor Pier Paolo Mariani ha parlato dopo l'operazione di Alessandro Florenzi, come riporta vocegiallorossa: "E' stato sfortunato. Non ho la pretesa di fare Robocop dopo che opero. Si sarebbe potuto rompere anche l'altro crociato, l'intervento non dà garanzie che il ginocchio sia più forte. Tempi di recupero affrettati? Assolutamente no, sono gli stessi tempi di Rüdiger, Mario Rui e Capradossi, sono i tempi classici. Il 1° febbraio Florenzi era in perfette condizioni, poi è stato ritamponato... Tempi di recupero? Sono un po' più lunghi ma grosso modo li rispetterà".