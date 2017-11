Chiamatelo intoccabile. Alessandro Florenzi per la Roma è questo e molto altro, cardine di un progetto a livello tecnico e umano, ancor più dopo l'addio di Francesco Totti e l'età di Daniele De Rossi che avanza. Sì, Alessandro è pronto a diventare la nuova bandiera giallorossa, legato a doppio filo con la città, i tifosi, la società. Non ha dimenticato l'affetto ricevuto durante i due terribili infortuni; adesso è tornato, più carico che mai, subito determinante. E con disponibilità massima a discutere un rinnovo pluriennale su cui si sta già lavorando da settimane.



FLORENZI BLINDATO - In scadenza nel 2019, ovvero tra poco più di un anno, Florenzi per la Roma è un irrinunciabile, pensiero condiviso dal presidente Pallotta fino al ds Monchi passando naturalmente per Di Francesco che stravede per il jolly della Nazionale. Ecco perché si sta studiando un accordo lungo, si può arrivare fino al 2022 ma la durata è ancora da stabilire così come il suo ingaggio che toccherà quelli più alti della rosa giallorossa. Perché l'ultimo ritocco per Florenzi risale a quasi tre anni fa (era il gennaio del 2015) e adesso andrà ridiscusso, senza fretta e con volontà di andare avanti insieme. Da bandiera, chiaro. Entro i prossimi mesi, si può arrivare alla firma con la sua Roma. Destino segnato.