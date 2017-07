"La Roma ha bisogno di cercare un altro centrale perché Jesus non ti dà garanzie". Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ai microfoni di Radio Radio dà consigli di mercato alla società giallorossa e dice la sua sul futuro di Kostas Manolas. "Se ha rifiutato di passare da 1.8 milioni alla Roma ai 5 milioni di euro che offriva lo Zenit San Pietroburgo di Mancini, dove altro può andare? Io credo che rimarrà in giallorosso ma per una stagione così lunga e difficile serviranno rinforzi".