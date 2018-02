Bruno Peres non sarà convocato per la sfida di domenica prossima contro il Benevento. Questa, secondo Sky Sport, la decisione della Roma, condivisa insieme a Eusebio Di Francesco, in relazione al comportamento del giocatore brasiliano. L’incidente avuto questa mattina, con alcool test positivo, non è rimasto impunito e il terzino ex Toro non parteciperà quindi al posticipo dell’Olimpico contro l’ultima della classe. Società e allenatore hanno così preso la stessa decisione che aveva colpito anche Radja Nainggolan in conseguenza al video apparso sui social a Capodanno, che lo costrinsero a saltare la partita (poi persa) contro l’Atalanta.