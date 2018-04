Quella di domani sera al Camp Nou sarà una sorta di "bella" per Di Francesco e Valverde. L’ultima volta, infattim i due tecnici si sono affrontati il 24 novembre del 2016 al San Mames, in Atletico Bilbao-Sassuolo, penultima sfida del girone F di Europa League. Vinsero i baschi per 3-2 in una gara bellissima, ma nella gara d'andata fu la squadra di Di Francesco ad avere la meglio con un secco 3-0. Leggenda narra che fu proprio da questo duplice match che Monchi rimase colpito dell’operato dell’allenatore abruzzese – segnalato in seguito da Baldini a Pallotta per il post-Spalletti – e poi effettivamente scelto dal ds spagnolo come nuova guida tecnica della Roma. Chissà che non possa accadere anche stavolta. È chiaro che i quarti di finale di Champions non sono nemmeno paragonabili alla prima partita di un girone di Europa League.