Dichiaratamente tifoso romanista, Fabrizio Frizzi era legato anche al Bologna grazie al padre: “Roma-Bologna è la partita che mi fa soffrire di più; nasco romanista, poi mio padre, che si chiamava Fulvio come Bernardini, mi portò a vedere lo spareggio dello scudetto del ’64 e non potevo certo rimanere indifferente alla sua passione. Quando Roma e Bologna si scontrano, spero che vinca chi ha più bisogno di punti e sto male comunque finisca”.

PER TOTTI - Lo scorso 28 maggio, anche un omaggio a Francesco Totti al momento del suo addio al calcio: “Ci hai fatto godere per 25 anni e stasera ci hai fatto piangere di bellezza. Non aver paura, buon futuro nella tua meravigliosa semplicità”.