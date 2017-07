Matija Nastasic potrebbe raggiungere il ritiro di Pinzolo già nei prossimi giorni. La Roma ha accelerato per l'ex centrale di Fiorentina e Manchester City, ora di proprietà dello Schalke 04. L'intermediario Pietro Chiodi è in Val Rendena ormai da due giorni ed è molto vicino all'agente del calciatore, Fali Ramadani. La trattativa dovrebbe chiudersi nelle prossime ore e Nastasic potrebbe essere agli ordini di Eusebio Di Francesco negli allenamenti che chiuderanno il lavoro di Pinzolo: la Roma terminerà il ritiro con un'amichevole con lo Slovacko venerdì, per poi partire per la tournée statunitense.