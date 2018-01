Un terzino destro, possibilmente di ruolo. La richiesta di Di Francesco, per il fin qui bloccato mercato della Roma, non sembra esagerata. Dopo l'infortunio di Karsdorp e l'ennesimo flop di Peres (destinato altrove) il tecnico vorrebbe un terzino destro affidabile che possa permettere a Florenzi di riprendersi il posto in attacco. Monchi ha da tempo iniziato le ricerche anche se bisognerà aspettare proprio la cessione di Bruno Peres (al Benfica?) per aprire le audizioni ufficiali. I nomi segnati sul taccuino dal ds sono svariati, ma nelle ultime ore sono quattro le nomination più accreditate.



DARMIAN - E' il candidato favorito, il nome che a Trigoria circola da anni e che finalmente potrebbe dire sì. Il Manchester United lo ha messo da tempo sul mercato, ma non farà sconti. Tra i punti forti della candidatura: la possibilità di giocare anche a sinistra e la conoscenza del nostro calcio. Difetti? Non può giocare in Champions visto che è stato già utilizzato dallo United e ha un ingaggio da quasi 3 milioni. Sull'ex Torino pure il Napoli e l'Inter.



JUANFRAN - Se Monchi potesse non avrebbe dubbi e chiuderebbe subito per il terzino spagnolo. Il 32enne potrebbe rappresentare un colpo alla Kolarov per la fascia destra e garantirebbe alla Roma la giusta esperienza in un ruolo che spesso ha vissuto di improvvisazione. Juanfran è in scadenza di contratto e non sembra ci siano i presupposti per un rinnovo con l'Atletico Madrid. Lui, però, vorrebbe restare a giocare in Spagna. L'opera di convincimento è iniziata da qualche giorno. Anche lui, come Darmian, non può essere utilizzato in Champions.



BERESZYNSKI - Un profilo diverso, che a Di Francesco non dispiace affatto. Il 25enne polacco arrivato esattamente un anno fa alla Sampdoria sta stupendo tutti e rappresenterebbe un investimento di rendimento. I rapporti tra i due club, dopo l'affare Schick, sono ottimi e la valutazione di Bereszynski non sembra eccessiva. Su di lui hanno messo gli occhi anche Milan e Napoli. Da monitorare.



MANEA - E' il nome nuovo, ma arriverebbe solo per fare da riserva a Florenzi. Vent'anni, già 4 presenze con la nazionale rumena maggiore e un ottimo inizio stagione col Cluj hanno attirato le attenzioni di Monchi sollecitate pure da Pietro Chiodi che ne è il procuratore. Tuttavia il terzino rumeno, già cercato dal Crotone, non sembra garantire quella dose di esperienza e mentalità richiesta da Di Francesco.