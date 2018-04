Il momento della stagione è a dir poco topico, ma in casa Roma sono ore importanti anche sul fronte mercato. Ieri a Trigoria è sbarcato Mino Raiola: in programma un incontro con le alte sfere societarie giallorosse. C’erano infatti sia il ds Monchi che il dg Baldissoni: oggetto della visita il rinnovo del giovane Luca Pellegrini, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. L’accordo per l’esterno classe ’99 è molto vicino, si parla di un quinquennale da 800.000 euro a stagione, e verrà ufficializzato a breve, forse già la prossima settimana. Ma il discorso Pellegrini non è stato l’unico argomento di discussione, anzi. L’ingombrante agente, quando si muove, smuove le acque. E nel mirino del club giallorosso c'è un suo assistito: Mario Balotelli.



AMMICCAMENTI - Di Francesco non ha mai nascosto di apprezzare l’attaccante attualmente al Nizza. Meno di un mese fa al riguardo ha ammesso: “Allenerei Balotelli, ho parlato con lui due anni fa quando ero al Sassuolo e lo volevo con me. E' un giocatore stimolante, al di là del carattere, e ha grandissimi mezzi”. Parole secche, dirette, come piace al mister pescarese, che esprimono una stima chiara, edulcorata dalle due ottime annate dell'ex Milan con i rossoneri di Francia. Dal canto suo Mario non vede l’ora di tornare in Italia.

L’esperienza in Costa Azzurra è stata rigenerante sia dal punto di vista professionale che da quello personale: gli ha permesso di raggiungere un’equilibrio fuori dal campo inseguito da anni. Ora però è pronto ad una nuova sfida.



TEMPI - Se ne riparlerà, questo è sicuro. Probabilmente a fine stagione, difficile prima. Ora i giallorossi devono concentrarsi sul campionato dove infuria la corsa alla Champions, senza dimenticare il Barcellona, che martedì prossimo sarà di scena all’Olimpico. Ma le basi sono state poste: le parti si piacciono, la volontà sembra esserci. La Roma aveva pensato a lui anche a gennaio, quando temeva di perdere Dzeko, il cui futuro è tutto'ra da decifrare. Il contratto di Balotelli con il Nizza è in scadenza a fine giugno: Mario non rinnoverà e andrà via, questo è oramai pacifico. Rappresenta un’opportunità: Monchi lo sa e, fatte tutte le debite valutazioni, sceglierà se sferrare l’attacco decisivo.



