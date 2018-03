È uno degli agenti più influenti del mercato e ora torna a parlare di una delle sue punte di diamante. Il procuratore di Mario Balotelli, Mino Raiola, ha parlato del futuro del proprio assistito, attualmente in Francia al Nizza. Queste le sue parole a RaiSport durante Calcio&Mercato. “Mario è pronto a rientrare. È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo e in Italia è il numero uno. Vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in Inghilterra e in Italia. Ho parlato con Juve, Roma, Napoli, Inter. Il Milan? No, lì no perché c’è Mirabelli e non posso parlare con lui, non sono al suo livello”.