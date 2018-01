La Roma rischia di perdere Luca Pellegrini a parametro zero. Il terzino, ad oggi infortunato, non intende rinnovare col club giallorosso e il suo procuratore non è certo un tipo facile: Mino Raiola. Da tempo il Psg ha messo gli occhi sul ragazzo, e ora è pronta ad accoglierlo. Un club dove Raiola trova sempre le porte spalancate. C’è chi parla di una firma già messa sui primi documenti con i parigini (è libero di farlo dal 1° febbraio), la Roma non conferma ma, col passare dei mesi, rischia sempre più di perdere Pellegrini a parametro zero.