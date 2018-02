Una telefonata di Rafa Benitez ha fatto saltare tutto: il trasferimento di Slimani alla Roma e chissà, forse anche il passaggio di Edin Dzeko al Chelsea. Perché come riportato dal portale “Le Buteur”, Monchi aveva individuato in Islam Slimani, centravanti del Leicester, il sostituto dell’attaccante bosniaco, tanto da aver trovato l’accordo con il club inglese per un prestito di sei mesi, e il sì del giocatore. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla Roma, quando Benitez, nell’ultimo giorno di mercato, ha chiamato l’attaccante algerino per convincerlo a trasferirsi al Newcastle. Il sì del giocatore ha di fatto cambiato i piani di Monchi e forse il futuro di Dzeko.