A poco meno di due mesi dall'infortunio al ginocchio sinistro rimediato nel corso di Sassuolo-Roma, oggi Alessandro Florenzi è tornato a correre per la prima volta. L'esterno giallorosso si è allenato individualmente, prima in palestra, poi in campo, dove è tornato ad eseguire una corsa lineare. Un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di recupero.