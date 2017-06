Secondo i media britannici la Roma avrebbe rifiutato una proposta di 3,5 milioni di euro per l'attaccante Seydou Doumbia da parte dell'Hull City. Il neo tecnico degli inglesi Leonid Slutsky ha già allenato la punta ivoriana nel CSKA Mosca. In questa stagione il centravanti ha giocato in prestito nel Basilea realizzando 21 reti in 34 presenze