"La situazione Mahrez non è cambiata assolutamente rispetto a quando ne avevamo parlato negli Stati Uniti durante la presentazione di Moreno. Mi piacerebbe fare due riflessioni: una squadra come la Roma, che può vantare calciatori del calibro di Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Dzeko, Fazio, Kolarov, non può pensare che il proprio rendimento dipenda dall’arrivo di uno specifico calciatore esterno destro. La garanzia è la strada, il collettivo. Il secondo messaggio che voglio dare: se il primo era un po’ conformista, il secondo è ambizioso. Non so se arriverà Mahrez o un altro giocatore, ma chiunque arrivi sarà in grado di aggiungere qualità a una squadra già dotata di grande qualità. Preferiremmo un mancino, ma conta il profilo del giocatore”, diceva ieri il direttore sportivo giallorosso Monchi durante la presentazione di Lorenzo Pellegrini. Il rilancio della Roma per Riyad Mahrez, però, è arrivato oggi.



LA TERZA OFFERTA - Secondo Sky Sport, la società giallorossa ha presentato una terza offerta al Leicester per l’algerino, considerato l’erede ideale di Mohamed Salah. Il direttore sportivo Monchi è arrivato a offrire 35 milioni di euro per il giocatore, 5 in meno rispetto alla cifra di 40 milioni che gli inglesi continuano a chiedere per l’algerino. Da capire, però, se nell’offerta siano presenti anche dei bonus. Nell’ambiente giallorosso c’è grande ottimismo per l’arrivo di Mahrez, ma non è ancora tramontata la pista Emre Mor. “È un giocatore interessante, ma abbiamo Ünder e siamo contenti così”. Il classe 1997 di proprietà del Borussia Dortmund ha già detto sì all’Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora l’accordo col club tedesco. E la Roma resta vigile sulla situazione, in attesa di novità sul fronte Riyad Mahrez.