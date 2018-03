Il manager del Liverpool Jurgen Klopp non vuole un nuovo “caso Coutinho” e per evitare che Mohamed Salah finisca “fagocitato” dai ricchissimi Real, Barça o Psg, ha valutato l’egiziano, come riporta Leggo, 200 milioni di sterline, circa 228 milioni di euro.

Lo scrive il Sun, che ha anche sottolineato quanto questa cifra da capogiro andrebbe a superare i 222 milioni della clausola pagata la scorsa estate dal Psg al Barcellona per assicurarsi Neymar. Salah, al primo anno ai Reds, si sta rendendo protagonista di una stagione clamorosa. Con 28 gol è l’attuale capocannoniere della Premier e guida la classifica europea della Scarpa D’Oro, davanti a Leo Messi, Edinson Cavani, Ciro Immobile ed Harry Kane. In 41 gare ufficiali ha poi realizzato 36 reti e fornito 12 assist.

Un aumento pazzesco rispetto ai 42 milioni, più massimo 8 di bonus, pagati solo alcuni mesi alla Roma.