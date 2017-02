Riparte il dialogo tra Campidoglio e la As Roma sul progetto stadio. Dopo il silenzio delle scorse settimane, un incontro è in programma a brevissimo e forse già questa settimana. Un'accelerazione in vista della scadenza del 3 marzo, termine di chiusura della conferenza dei servizi entro il quale si punta a raggiungere un'intesa. Sul tavolo, a quanto si apprende, c'è un dialogo sul miglioramento del progetto con due punti fermi: l'equilibrio economico-finanziario determinato dalla cosiddetta Legge sugli stadi e il rispetto della procedura fissata dalla conferenza dei servizi.



OLIMPICO SENZA BARRIERE - Intanto martedì prossimo i massimi dirigenti di Roma e Lazio saranno ricevuti in Viminale per trovare una soluzione alle barriere nelle curve, imposte dall'allora Prefetto Gabrielli e oggi ancora presenti nel settore più popolare dello stadio. I responsabili dei due club romani (Baldissoni per la Roma e Lotito per la Lazio) saranno ricevuti dal ministro Minniti e alla riunione parteciperà anche il ministro dello Sport, Luca Lotti, il vero artefice di questa decisione, che entrerà in vigore già da questa stagione. L'incontro coinvolgerà direttamente il ministero dell'Interno perché è l'organo preposto che farà l'ordinanza per abbattere le barriere. Dalla riunione di martedì non uscirà la decisione solo perché comunque occorre un’ordinanza. La soluzione entrerà in vigore da questo campionato, entro poche settimane, ma in curva il comportamento dei tifosi dovrà essere irreprensibile, perché altrimenti le barriere saranno ripristinate immediatamente.