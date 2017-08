FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

Il mercato dellanon è ancora finito: oltre ai discorsi per una punta (Schick), il fallimento della trattativa con il Leicester per Riyadlascia i giallorossi con un buco in attacco sulla fascia destra, quella lasciata da Salah.ancora alla ricerca di una nuova ala da regalare a Di Francesco e tra i nomi di Cuadrado e Munir rispunta quello di: nella mattinata di oggi infatti, l'attaccante classe '94 è tornato prepotentemente nei radar romanisti.Che Di Francesco sia un suo grande sponsor non è un segreto, che la Roma non lo avesse cancellato dal proprio taccuino neanche e ora l'obiettivo è tentare un nuovo assalto con i soldi stanziati per Mahrez, maper portare a compimento questa mission impossibile:pregiati in questi ultimi giorni di mercato, lo conferma anche il rifiuto alle offerte per Politano e il rinnovo di quest'ultimo. Se i giallorossi vorranno davvero affondare il colpo dunque dovranno alzare l'asticella e mettere sul piattoLa Roma torna su Berardi: ecco la nuova missione di Monchi.