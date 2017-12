Portato al Manchester da Moyes, in maglia Red Devils non è mai stato continuo e dominante come ai tempi dell'Everton. Tanto che il nome di Marouane Fellaini è sempre stato circondato da incessanti rumors di mercato. Che ora, a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto e con il mercato di gennaio alle porte, tornano a farsi ancora più forti.



C'E' LA ROMA - Sul classe '87 belga c'è da tempo il Besiktas, sorpresa della Champions League, ma non solo. Perché come scrive il Daily Star, infatti, su Fellaini c'è un forte interesse della Roma, alla ricerca di giocatori validi per aumentare la qualità della rosa. Lo United ha proposto al giocatore il rinnovo, dopo che lo stesso a rifiutato il biennale offerto qualche mese fa. Contratto in scadenza, la Roma ci prova per un giocatore già seguito mesi fa. E con la scadenza del contratto che si avvicina.