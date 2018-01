La cessione di Strootman può essere la chiave per arrivare a Barella. Come riporta Il Romanista Il centrocampista del Cagliari piace molto a Monchi, ma per arrivarci occorre rinunciare ad un pezzo pregiato: l’olandese pare essere l’indiziato principale. Intanto, per giugno, si pensa anche alle soluzioni Seri e Torreira. Quest'ultimo è da tempo individuato come il regista perfetto per il 4-3-3 di Di Francesco, ma la Sampdoria non farà sconti.