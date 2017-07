Il tempo di festeggiare la vittoria della Confederations Cup con la Germania che per Antonio Rudiger è giunta l'ora di iniziare una nuova avventura. Non sarà nella Roma, che ha deciso di cedere anche lui dopo Salah e Paredes per questioni di bilancio, bensì al Chelsea dove lo aspetta Antonio Conte. Il centrale tedesco classe '93 è a un passo dal trasferimento in Premier League per circa 35 milioni di euro più 4 di bonus, secondo quanto riferisce Sky Sport. Un'offerta superiore, dunque, alla prima proposta presentata alla Roma di 33+5, mentre Rudiger firmerà in serata il contratto che lo legherà al club londinese.



A questo punto, resta da definire la posizione del collega di reparto Kostas Manolas, che ha rifiutato all'ultimo momento l'offerta dello Zenit San Pietroburgo ma che, con un contratto da adeguare al rialzo, non può considerarsi fuori dal mercato. Un discorso che al momento non riguarda Radja Nainggolan, centrocampista che Spalletti riabbraccerebbe volentieri all'Inter e che a sua volta è in attesa che la Roma mantenga fede alla promessa di miglioramento del proprio contratto prospettata diversi mesi fa ma non ancora andato in porto.