Attraverso il sito ufficiale della Roma, Antonio Rüdiger ha ripercorso il suo 2016 in giallorosso: "La mia prima stagione non mi ha soddisfatto pienamente, ma ritengo che sia dipeso dal fatto che non ero al cento per cento, anche se non cerco alcuna attenuante da questo punto di vista. Alla fine della scorsa stagione ero in forma e stavo giocando bene, ma poi purtroppo è arrivato l'infortunio.



Fin da subito i miei compagni hanno iniziato a chiamarmi. Kostas Manolas è stato il primo ed è stata davvero una sorpresa. Mi hanno augurato il meglio e poi è stato subito chiaro per me che dovevamo guardare avanti e bisognava operarsi il prima possibile.



Ho parlato con il chirurgo, il dottor Mariani, che mi ha spiegato cosa avrebbe fatto. Mi fidavo di lui principalmente perché ne avevo parlato con Strootman, che me lo aveva descritto come ottimo chirurgo. Il ginocchio di Kevin non era stato un cliente facile, ma alla fine è tornato a giocare. Ha lavorato sodo, ha sofferto molto, ma è di nuovo in campo.



A quel punto ho deciso di fare l’operazione con lui piuttosto che andare in un’altra direzione, per non rischiare che qualcosa andasse storto e che mi ritrovassi a dovere stare sei o sette mesi fuori invece di quattro. Sarebbe stato troppo difficile: quattro mesi fuori è accettabile, ma di più è dura”.