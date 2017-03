Walter Sabatini, in occasione dell'evento "Sport & Lavoro - L'evoluzione del direttore sportivo", ha parlato della scelta della società giallorossa di scegliere Monchi come nuovo d.s. della Roma. "La Roma ha fatto una scelta straordinaria, nel momento in cui sarà ufficiale il suo arrivo. Lo rispetto come uomo e come professionista, al Siviglia ha fatto cose importanti, generando anche plusvalenze. E' un dirigente dalla grande competenza. In questi anni a Roma hanno riportato le mie parole con interpretazioni personali. Accetto l'idea di aver sbagliato. Il 28 marzo è una data infausta per me, giorno in cui non sono più ds della Roma. Lo sono stato formalmente fino a ottobre, ma fino a oggi ho pensato alle cose della Roma. Ora non lo sono più. Odio aver perso la Roma, non c'è partita che non guardo con sofferenza estrema. Guardo sempre i miei giocatori, come se fossi ancora parte in causa. Da oggi cercherò di dismettere questo mio stato d'animo".

L'ex d.s. giallorosso non si risparmia una frecciata alla stampa. "Tu puoi essere presentato, come nel caso di Monchi, come uno dalle grandi gesta, e io sottoscrivo. Però mi è capitato di leggere che io sono stato presentato a Roma con una denuncia. L'incipit è quindi diverso, io presentato da ex squalificato, Monchi come un dio. Faccio quindi un applauso alla Roma che ha migliorato il rapporto con la stampa, perché prima venivano presentati malino".