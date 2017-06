Il mercato della Roma sta entrando finalmente nel vivo; i giallorossi, prima di comprare, saranno costretti a mettere a bilancio almeno un paio di cessioni importanti per rientrare nei paletti imposti dalla UEFA. Il primo addio sarà quello di Mohammed Salah, destinato a trasferirsi al Liverpool; non solo l'egiziano, anche Manolas, infatti, ha molti estimatori e può lasciare la Capitale.



I DETTAGLI - Per l'esterno egiziano ex Fiorentina, la squadra di Klopp è pronta a piazzare l'offerta definitiva da circa 45 milioni di euro; e stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ufficialità del trasferimento del classe '92 in Premier è attesa già nei prossimi giorni. Discorso diverso per quanto riguarda Manolas: il difensore greco piace moltissimo a Mancini, neo allenatore dello Zenit, che sta provando a convincerlo a trasferirsi in Russia. Il giocatore sta ancora valutando la proposta del Mancio, ma le possibilità che lasci la Roma, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono sempre più concrete.



IDEA GHEZZAL - Per sostituire Salah i dirigenti giallorossi stanno pensando a Rachid Ghezzal, esterno del Lione; il giocatore è un vecchio pallino della Roma, che lo aveva già seguito nelle passate finestre di mercato. Il francese ha già deciso di lasciare il Lione e piace molto al nuovo ds Monchi che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, aveva provato a portarlo anche a Siviglia. Il primo obiettivo per il mercato in entrata, dunque, è proprio lui, che pochi mesi fa ha eliminato, insieme ai suoi compagni, la Roma dall'Europa League.