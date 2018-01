La trattativa per cedere Bruno Peres si è bloccata, quella per Emerson è appena iniziata. Il terzino sinistro brasiliano potrebbe finire al Liverpool dove ad attenderlo a braccia aperte c'è un certo Salah diventato idolo della città dei Beatles. L'egiziano si è sentito telefonicamente con Emerson che non ha mai nascosto la sua voglia di Premier League. Più Liverpool che Juve quindi. Per portarlo via dalla Roma servono 20 milioni.