Con la doppietta al Tottenham l'egiziano Momo Salah ha raggiunto quota 28 gol stagionali. Buon per la Roma che incasserà sempre più soldi per i bonus accumulati, ma il rimpianto resta grande considerati i problemi offensivi di Di Francesco. Facendo la somma delle reti messe a segno da tutti gli attaccanti romanisti, infatti, non si arriva al bottino di Salah. Sono 27 i gol così suddivisi: Dzeko 13,El Shaarawy 7, Perotti 5, Schick e Under 1.