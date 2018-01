"Questa squadra è già forte così, anche senza altri innesti". Da Londra, il presidente James Pallotta frena il mercato invernale della Roma. Il ds Monchi cerca comunque di piazzare in uscita il brasiliano Bruno Peres (richiesto da Benfica, Galatasaray, Watford e Brighton, mentre il portiere Skorupski interessa al Crystal Palace) per poi dare l'assalto a un terzino destro tra Darmian, Juanfran, Manea e Bereszynski.



Come si legge sul Corriere dello Sport, Monchi e Pradè hanno parlato nei giorni scorsi di due giocatori: Torreira e Bereszynski. Si può trattare (in questi giorni la Roma deve completare il pagamento di Schick con altri 5 milioni), anche con giocatori in contropartita. Ma il centrocampista interessa per il prossimo anno, il terzino da subito.

Le soluzioni alternative sono in casa: spostare Emerson Palmieri a destra avanzando Florenzi, pronto a rinnovare il proprio contratto con la Roma a 3 milioni di euro netti a stagione.