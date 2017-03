La Roma ha bisogno di una vittoria per superare il Napoli, attualmente secondo. Questa la sfida con il Sassuolo presentata dai dati Opta: Roma imbattuta contro il Sassuolo in Serie A: quattro vittorie giallorosse e tre pareggi nei sette precedenti. Tuttavia, tutte le tre sfide giocate all’Olimpico nella massima serie tra i due club sono terminate in parità: un 1-1 seguito da due 2-2. I capitolini hanno sempre trovato il gol contro il Sassuolo in campionato: 15 reti in totale, per una media di 2.1 ad incontro. La Roma è la squadra della Serie A che non pareggia da più tempo: 17 partite, in cui i giallorossi hanno ottenuto 13 vittorie e quattro sconfitte. Prima della sconfitta con il Napoli, i giallorossi erano imbattuti in casa in campionato da 24 partite, e avevano ottenuto 15 successi interni di fila (record nella storia del club in Serie A). Il Sassuolo non segna da tre giornate di campionato: non arriva a quattro in Serie A da settembre 2014. In trasferta però i neroverdi non perdono da quattro partite di Serie A: tre successi a cui è seguito lo 0-0 di Crotone.



Considerando solo i primi tempi, la Roma sarebbe prima in classifica a quota 53 punti, due più della Juventus. Cinque i gol di Alessandro Matri contro la Roma in Serie A, nessuno però nelle ultime sette sfide. Domenico Berardi non segna da 10 presenze in campionato: è la prima volta che succede da quando gioca in Serie A. Mohamed Salah ha segnato tre gol in quattro sfide di A giocatore contro il Sassuolo, incluso uno nell’unica partita all’Olimpico.