Arrivato l’ok da Boston, la Roma ha preparato la trattativa per Defrel basandosi sul prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato tra 18 mesi, unica formula di pagamento consentita dai ferrei paletti societari. Rispedita al mittente la prima proposta giallorossa da 15 milioni complessivi - scrive il Tempo -, Massara attende il momento giusto per rilanciare ancora. A breve infatti la posta potrebbe arrivare a 18 milioni, cifra ritenuta congrua per il valore del giocatore francese all’interno del mercato italiano.

I dubbi e le incertezze sollevate in più di un’occasione dal Sassuolo sembrano legati alla scarsa volontà del presidente Squinzi nel liberarsi di una pedina ritenuta importante e in grado di aumentare ulteriormente valore nella prossima finestra estiva.

La Roma punta a inserire nella trattativa Marchizza e Tumminello, non a titolo definitivo ma con la formula usata per Pellegrini e Ricci.