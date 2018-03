Nevio Scala, ex tecnico di Parma e Borussia Dortmund, parla a Roma Radio, svelando un retroscena di mercato: "C’è stata una possibilità nel dopo-Ranieri, prima di Montella. Ero in azienda da me, perché sono un agricoltore, e ricevo una telefonata dagli allora dirigenti che mi dicono ‘ci sono alcuni problemi tra Totti e Ranieri, lei cosa dice? Se voi ritenete che io sia in grado di gestire la situazione, io sono pronto. Si tenga pronto che la chiamiamo. La settimana dopo la Roma vinse la partita e ha ripreso a vincere quindi è finita lì. Sarebbe stato un ritorno importante, sfumato per alcune cose, dopo di che non ho più avuto un’altra possibilità".