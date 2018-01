Un’idea scalda le ultime ore di mercato: ipotesi di scambio Laxalt-Bruno Peres tra Roma e Genoa. Già nella serata di ieri le prime voci, oggi la conferma arriva anche da “Il Secolo XIX“. Come riporta il quotidiano di Genova, il brasiliano tentenna, ma comunque se ne parla. La questione verrà approfondita a Milano, dove stamattina Monchi è atteso per un incontro organizzato dall’associazione dei direttori sportivi. Ieri notte i contatti tra le due società per impostare l’operazione last minute si sono intensificati ma Peres non sembra ancora convinto.