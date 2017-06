Una presa di posizione nettissima, che cambia il mercato: il direttore sportivo della Roma, Monchi, infatti ha chiuso le porte all'Inter per Antonio Rudiger, difensore tedesco che piace tantissimo a Luciano Spalletti. Discorso differente, invece, per Mohammed Salah, per il quale esiste una trattativa con il Liverpool, ma che sarà ceduto solo alle condizioni della Roma.



NO ALL'INTER - Il ds ha voluto smentire in toto una trattativa con l'Inter per Rudiger ed ha ribadito che il giocatore resterà a Roma: ''Come ho detto durante la presentazione, non abbiamo intenzione di vendere i nostri migliori giocatori, vogliamo affidare al nuovo allenatore una squadra competitiva e pronta per vincere. Per Rüdiger non abbiamo ricevuto offerte: ci sono zero possibilità che vada via''.



OFFERTA PER SALAH - Discorso diverso invece per l'esterno egiziano, per il quale è stata presentata un'offerta ufficiale dal Liverpool di Klopp; Monchi ha voluto ribadire che, in ogni caso, sarà la Roma a fare il prezzo dell'ex Fiorentina: ''Salah piace a un club inglese, lo confermo, ma ci tengo a sottolineare che decideremo secondo le circostanze e, soprattutto, che il prezzo lo faremo noi''.



ALTRE CESSIONI - Monchi ha continuato a parlare di mercato sottolineando che l'obiettivo della Roma non è quello di vendere, ma di acquistare giocatori che possano far fare il salto di qualità alla squadra: ''Come ho già detto la Roma non è un supermercato. Partiamo dal secondo posto appena conquistato e dalla volontà di lottare per continuare a migliorare e provare a vincere. La cosa importante ora sarà comprare bene e sostituire nel modo migliore chi partirà. Al momento comunque non ci sono trattative aperte se non per Salah''.



MERCATO IN ENTRATA - Monchi si è anche soffermato sul mercato in entrata, ribadendo che la Roma sta seguendo e trattando diversi giocatori; il ds ha anche parlato del futuro di Bruno Peres, che sarà riscattato dai giallorossi: ''Ci sono tanti giocatori che mi piacciono, anche tra quelli che voi nominate. Io so già quali giocatori vuole il mister, sappiamo dove dobbiamo rinforzarci, abbiamo parlato di diversi nomi e stiamo già trattando, ma non credo ci saranno novità nei prossimi giorni. Peres? Credo che il mister sia stato chiaro, io lo conoscevo già dai tempi del Torino e mi è sempre piaciuto e deve tornare quello visto in maglia granata e con Di Francesco può riuscirci".