A due giorni dal buon pareggio ottenuto sul campo del Chelsea, la Roma ed Eusebio Di Francesco possono tornare a sorridere. Oggi, come riporta vocegiallorosa, Patrick Schick e Gregoire Defrel sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero essere convocati per la sfida col Torino di domenica. Rientro parziale anche per Emerson Palmieri, che si alternerà tra la prima squadra e la Primavera, mentre Kostas Manolas, infortunato, ha lavorato in palestra.