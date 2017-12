Quel gol sbagliato nei minuti di recupero di Juventus-Roma, a tu per tu con Szczesny, ha fatto finire Patrik Schick nel mirino delle critiche dei tifosi giallorossi. Un errore decisivo, che ha impedito agli uomini di Eusebio Di Francesco di uscire dallo Stadium col primo punto conquistato nella loro storia. A far tornare sereni i romanisti in questi giorni di festa ci sta pensando Kristyna Schickova, modella e sorella dell'ex attaccante della Sampdoria, che dalla California, dove vive e lavora, sta infiammando la rete con le sue foto hot. E a questi scatti bollenti, che potete vedere nella nostra FOTOGALLERY, stanno rispondendo anche tanti tifosi della Roma, che in attesa delle prodezze di Patrik, si godono quelle della sorella.