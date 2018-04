Così Patrik Schick ha commentato la vittoria per 3-0 contro la Spal a Sky Sport: “Questa partita era molto importante per la nostra fiducia. Adesso possiamo preparare la gara di Liverpool con la testa pulita. Dobbiamo essere cattivi a Anfield, dobbiamo avere la giusta mentalità. Tutti motivati? Sì, il nostro mister è una brava persona, parla sempre con noi. Secondo me questo modo di fare è importante per tutti i giocatori che sentono la fiducia. Sorriso dopo il gol? Sono stato felice, anche tutta la panchina. L'ambiente della Roma mi ha aiutato in questi mesi difficili. Devo ringraziare tutti, mi danno fiducia ed è tutto più facile. Il gol di Nainggolan? Volevo toccare la palla ma non ci sono riuscito”.