Patrik Schick è tornato al gol a tre mesi di distanza dall’ultima volta. Segnali positivi in arrivo direttamente dalla Cina, dove l’attaccante si trova con la sua Repubblica Ceca per affrontare la China Cup. Nella gara disputata oggi contro la Cina di Lippi, il centravanti della Roma è entrato soltanto nel secondo tempo, lasciando comunque un importante segno nel 4-1 a favore della sua nazionale firmando la rete del momentaneo 2-1. “Ho segnato un gol che probabilmente mi aiuta, ma non voglio esagerare e sopravvalutarlo, devo ancora crescere – dichiara Schick ai media cechi – Non ho comunque intenzione di minimizzare la qualità della Cina, nel primo tempo ci hanno creato problemi“.



Insieme a Schick, all’inizio del secondo tempo è entrato in campo anche Krmencik, suo compagno del reparto offensivo e autore del terzo gol ceco. “Mi piace giocare in un attacco a due, si adatta alle mie qualità – prosegue l’attaccante romanista – Abbiamo parlato molto in campo, anche le riserve si fanno vedere”. Oggi il rientro in Europa: “Dopo un viaggio di 12 ore sarò un po’ stanco, ma sarei felice di giocare con la Roma. Giocare o essere candidato per una gara è una cosa che piace a tutti“.