Un attaccante che arriva e uno che potrebbe partire, con Schick ormai pronto a vestire la maglia giallorossa che libera dunque Marco Tumminello. Il giocatore andrà in prestito in un altro club di serie A. Sul giocatore '98 resta in pole position il Cagliari, con Crotone, Verona e Benevento che non mollano però la presa, provando il sorpasso decisivo nelle ultime ore, secondo Sky Sport.