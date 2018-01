Patrik Schick non riesce a ingranare. Dopo il trasferimento della scorsa estate dalla Sampdoria per 42 milioni di euro - acquisto più costoso della storia della Roma - , l'attaccante ceco sta faticando a trovare spazio in giallorosso e fino a questo momento ha trovato il gol solo in un'occasione, contro il Torino in Coppa Italia.



AIUTO A TOTTI - Secondo il Corriere dello Sport il Duca, come viene chiamato dai compagni a Trigoria per l'atteggiamento snob che spesso ha, nelle prossime partite partirà ancora dalla panchina. Eusebio Di Francesco, inoltre, ha chiesto aiuto anche a Francesco Totti per far capire al classe '96 i movimenti da fare in campo.