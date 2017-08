Una delle telenovele più lunghe dell'estate di mercato si sta avvicinando alla chiusura. Dopo essere stato a un passo da Juventus e Inter, Patrik Schick è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Ieri l'attaccante ceco ha dato la sua disponibilità al trasferimento in giallorosso, dopo che la Juve - sua priorità - non era riuscita a trovare l'accordo con la Sampdoria nell'incontro di venerdì sera. Anche oggi tra i due club sono proseguiti i contatti, con un appuntamento fissato per arrivare alla definizione dell'affare.



LA ROMA CHIUDE - Domani, infatti, le due società si rivedranno per sistemare gli ultimi dettagli burocratici e chiudere la trattativa. Al summit parteciperanno anche gli agenti del giocatore, che in questi giorni sono stati al fianco del classe '96 per analizzare insieme a lui tutte le offerte. No secco al Napoli da parte del giocatore, che ora ha scelto per la Roma e sembra convinto. Domani può essere il giorno giusto: la telenovela Schick è alla sua puntata finale.