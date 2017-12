"Non vi dico se gioca", dice Di Francesco. Che poi però si lascia sfuggire: "In questo momento più gioca più cresce". E' più probabile che Schick scenda in campo domani sera contro la Juve che in estate fu vicinissima al suo acquisto. La Vecchia Signora lo aveva scelto, salvo poi venire a conoscenza di un problema cardiaco che gli è costato qualche mese di riposo. Il resto, poi, è storia. La Juventus rinuncia a tesserarlo e il ds giallorosso Monchi ne approfitta qualche settimana dopo: “È sempre stato un nostro obiettivo – ha detto poi il d.s. romanista – se il mercato di offre un’opportunità del genere, bisogna saperla cogliere”. La Roma l’ha colta eccome. Dalle casse giallorosse è partito un bonifico di 42 milioni di euro per il presidente blucerchiato Ferrero che ha ringraziato e ha preparato le valige al giocatore. Ora Schick si sta inserendo piano piano nelle dinamiche di Di Francesco che lo ha lanciato titolare in Coppa Italia contro il Torino.