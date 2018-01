L'ennesimo flop dovrebbe costargli il posto da titolare, almeno per una partita. Patrik Schick, sostituito dopo 3 minuti dall'inizio del secondo tempo contro il Sassuolo, dovrebbe accomodarsi in panchina nella sfida di sabato contro l'Atalanta allo stadio Olimpico. Di Francesco è orientato infatti a schierare il tridente formato da El Shaarawy, Dzeko e Perotti. Ancora in dubbio Defrel che continua ad allenarsi a parte per un problema alla rotula.