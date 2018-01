Vendere Strootman per arrivare a Torreira. Sembra questa la strategiasecondo Leggo - di Monchi per ridare linfa a un centrocampo a caccia del regista ideale per il 4-3-3 di Di Francesco. Resta da capire se la strategia può essere attuata già questo mese o se bisognerà attendere l’estate. Sarà questo uno dei temi più caldi che oggi affronteranno Monchi e Pallotta nel summit a Londra.



La cessione dell’olandese sembra ormai certa visto il rendimento altalenante e la voglia di cambiare aria. Su di lui ci sono Liverpool e Marsiglia, ma non è escluso un ritorno di fiamma della Juve. Difficile, anzi quasi impossibile, che qualcuno paghi la clausola rescissoria da 45 milioni. Più facile avvicinarsi ai 30-35 milioni necessari per portarlo via da Roma. Ne servono 25 per scardinare la clausola di Torreira che però sarà valida a partire da giugno anche se i buoni rapporti con la Samp potrebbero anticipare l’affare. L’uruguayano è stato valutato come profilo ideale, su di lui però c’è da tempo anche l’Atletico.



Le alternative restano Barella (troppo caro) e Badelj