Quanto vale la semifinale di Champions per la Roma? Molto in termini sportivi, altrettanto in termini economici, come riporta Calcio&Finanza.Molto dipenderà dall’esito della gara di ritorno tra Real Madrid e Juventus di domani. Se ai bianconeri non dovesse riuscire la rimonta, forse più ardua di quella riuscita ai giallorossi, la Roma potrebbe arrivare ad incassare oltre 81 milioni.

In conclusione, dunque, nello scenario 1 la Roma incasserebbe 79,45 milioni, mentre nello scenario 2, che prevede l’eliminazione della Juve ad opera del Real Madrid, i giallorossi porterebbero a casa 81,02 milioni. Cui vanno sommati, inoltre, gli incassi da stadio.