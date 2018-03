Dichiarazioni importanti quelle rilasciate da Carlo Ancelotti alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” in chiave Nazionale. L’ex tecnico del Bayern Monaco, ora senza squadra, ha parlato anche della sfida della Roma in Champions League contro lo Shakhtar: “La Roma gioca una partita difficile, contro una squadra complicata, ma negli ultimi due match ha dato risposte importanti. Sembrava in difficoltà ma con Napoli e Torino ha ritrovato fiducia: mi auguro possa passare, il risultato non è facile, ma abbordabile. Futuro? Quello che deciderò ancora non lo so, l’anno sabbatico ad ogni modo sta andando bene. E’ ancora un po’ presto per tutti per prendere decisioni definitive. La panchina dell’Italia non è un’ipotesi lontana. Vorrei allenare tutti i giorni e questo è il mio dubbio“