Fabio Carille, allenatore del Corinthians, ha parlato a Globo.com di Leandro Castan, difensore della Roma: ''Le priorità sono altre in questo momento. Castan ha un contratto di due anni con la Roma ed è difficile che torni qui. Leo sogna di continuare a giocare in Europa ma, se dovesse tornare, mi farebbe piacere. Ho parlato con lui ma come faccio con molti altri calciatori che ho allenato in passato come Renato Augusto, Paulinho, Douglas… Non ho parlato con lui della possibilità di tornare. So che Leandro sta molto bene e si è adattato in Europa con tutta la sua famiglia''.