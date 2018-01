Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza”.