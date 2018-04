Ousmane Dembélé, esterno offensivo del Barcellona, parla in vista della sfida Champions contro la Roma: "La Roma è una buona squadra e i quarti non sono ancora finiti. Ho molta voglia di giocare all’Olimpico, è uno stadio leggendario in Italia ed è sempre emozionante giocare in impianti come quello. La Champions non sarà facile perché sono rimaste solo squadre molto forti, ma i quarti e la semifinale saranno decisivi e noi daremo il massimo per vincere".