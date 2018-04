La Roma sfida il Barcellona senza paura affidandosi all’esperienza e la grinta dei suoi uomini migliori. Uno che avrebbe fatto al caso di Di Francesco domani è sicuramente il Puma Emerson, suo compagno nell’anno dello scudetto del 2001. Il brasiliano ha parlato a Marca della sfida di Champions e non solo: “La Roma non è favorita contro il Barcellona però ha la forza della sua tifoseria in casa che aiuta molto. Giocare a Roma non è mai semplice. Ho sempre creduto che il club dovesse obbligatoriamente pensare di poter diventare una grande potenza del calcio italiano ed europeo. Vincere un titolo ogni 10-15 anni è davvero poco vista la sua grandezza”.