Emre Belozoglu, ex giocatore dell’Inter ed attuale capitano dell’Istanbul Basaksehir, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di ‘Extra Time‘, inserto del martedì de “La Gazzetta dello Sport“, soffermandosi anche su Cengiz Under. Ecco le sue dichiarazioni: “Cengiz è giovanissimo, è un talento che può arrivare in alto. A Roma non sarà facile, tutti dovranno aiutarlo. Spero di vederlo presto in una big come Real, Barça, City o Bayern Monaco. Per fare il salto deve ambire a qualcosa di più”.